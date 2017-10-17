На сегодняшний день на железной дороге ситуация с обеспечением безопасности движения поездов продолжает оставаться нестабильной в связи с участившимися случаями выхода бродячего скота на железнодорожный путь. 15 октября на 3000 км. пк10 по 2-ому главному пути перегона Тебисская – Кирзинское допущен наезд грузового поезда №2338 в 16.01 мск. врм. на крупнорогатый скот (2 коровы), задержка поезда составила 38 минут.

Всего в течение года в дистанции пути зафиксирован 41 случай выхода скота на железнодорожный путь. Напоминаю, что 8 сентября в результате применения экстренного торможения машинистом сдвоенного поезда, предотвращавшим наезд на бродячий скот, на перегоне Убинская – Каргат Барабинской дистанции пути допущен сход подвижного состава с тяжелыми последствиями. Уважаемые владельцы мелкого и крупнорогатого скота, относитесь к труду железнодорожников с уважением, берегите своих животных. Главным условием безаварийной обстановки на железной дороге было и остаётся соблюдение правил выпаса скота вблизи железной дороги. Основным пунктом правил является: выпас скота на расстоянии ближе 300 м. от полотна железной дороги разрешается только на привязи, а на расстоянии до 2 км. от полотна железной дороги – только под постоянным надзором пастуха. Убедительно просим владельцев скота в совхозах и товариществах не допускать их выхода на железнодорожное полотно. В случае наезда на скот хозяин несёт полную ответственность за выход скота на железнодорожный путь и будет наказан штрафом вплоть до уголовной ответственности.

Е.А. Деркач, начальник Татарской дистанции пути