В ночь на 8 октября в Чановскую центральную районную больницу бригадой «скорой помощи» из дома в селе Земляная заимка был госпитализирован 28-летний мужчина с ножевым ранением брюшной полости. О криминальной травме врачи сообщили в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 25-летнюю хозяйку дома, в котором было совершено преступление. Предварительно установлено, что женщина и ее гость распивали спиртное, после чего между ними произошла ссора, в ходе которой хозяйка ударила ножном своего гостя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Орудие преступления изъято.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.