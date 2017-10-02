В Татарском районе в суд направлено уголовное дело за повреждение надгробного сооружения. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.244 УК РФ (повреждение надмогильных сооружений). По версии дознания, 3 сентября 2017 г. в 16 часу на кладбище, расположенном на окраине г. Татарска, испытывая личную неприязнь к умершему человеку, подойдя к могиле, нанес один удар рукой по кресту, тем самым сломав его. Своими действиями обвиняемый причинил родственнику умершего моральный вред. Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья 2 судебного участка Татарского района Новосибирской области.