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- старт открытого чемпионата по хоккею на кубок генерала Телегина
- заседание президиума совета ветеранов
- сессия совета депутатов Татарского района
- начало осеннего призыва
- вручение юбилейных медалей работникам медицинской отрасли
- осенние полуфиналы КВН
- старт открытого чемпионата по хоккею на кубок генерала Телегина
Источник: ОТС Татарск