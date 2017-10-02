- вести с полей- заседание президиума совета ветеранов- сессия совета депутатов Татарского района- начало осеннего призыва- вручение юбилейных медалей работникам медицинской отрасли- осенние полуфиналы КВН- старт открытого чемпионата по хоккею на кубок генерала Телегина