Добавить комментарий (2)

Несмотря на то, что отопительный сезон в Татарске начался еще 20 сентября, в квартирах некоторых жителей многоквартирных домов по-прежнему холодно.

Из сообщений в редакцию газеты.

Номер: +7913009….

«Помогите кто-нибудь! Ленина, 110, 1-й подъезд – замерзаем. С первого по пятый этаж батареи все ледяные! И даже есть без воды. Платим весь год за отопление, но зимой хоть чуть-чуть теплые, а сейчас – ледяные. Квартиры № 2, 6, 10, 14, 18. Уже несколько дней бьемся – бесполезно».

Номер: +7953802….

«Почему в районе «Новосела» в квартирах жара, а на вокзале замерзаем весь год кроме лета? Неужели нельзя прогреть батареи, чтоб в квартирах нагрелось? Ни помыться нельзя, ни постирать. Издеваются над нами как хотят…»

От жителей домов по ул. Закриевского, 112 и Ленина, 112 – 114 поступают жалобы по горячему водоснабжению.

«У нас в домах вместо горячей воды течет чуть-чуть подогретая. Это что такое? Мы за что платим? Спросили в котельной №20, там пояснили, что был приказ больше 50С воду не нагревать. Что за издевательство?»