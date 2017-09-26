Житель Кыштовского района Новосибирской области пропал при загадочных обстоятельствах. В центре необычного круга на поляне нашли только носки и сапоги мужчины.

На болотах у Верх-Тарки (около 70 км от Кыштовки) пропал человек. В субботу, 23 сентября, из села вышли две группы ягодников. На болоте Чистое (18 км от Макаровки) они остановились в двух сторожках (расстояние между ними - 2 км). Примерно в три часа ночи из избушки вышел 26-летний Антон К. и больше не возвращался. Поиски Антона начались утром: первоначально думали, что он ушел в соседнюю сторожку. Но там его не нашли - тогда и начались активные поиски. Было принято решение вернуться в Верх-Тарку.

На следующий день, в воскресенье, 18 добровольцев на трех болотоходах рыскали по лесу, но бесполезно. Вызвали спасателей из Чанов, которым пришлось брать вездеход в лесхозе. Вскоре обнаружили следы: вытоптанная поляна, а в центре - шерстяные носки, куртка и сапоги, принадлежавшие пропавшему Антону. Самого мужчину не нашли — след, но он внезапно оборвался.

25 сентября, поиски продолжись. Сотовая связь берет только до кромки болота, и по состоянию на 11 утра сообщений о том, что парня нашли, пока нет. Антона ищут 15 добровольцев и шестеро спасателей МЧС. Добавим, что болота у Верх-Тарки, по словам местных жителей, это «граница цивилизованного мира». Но люди там не пропадали давно.

Жители Кыштовки, знающие Антона, в социальных сетях желают ему поскорее найтись. Многие с ним знакомы, и характеризуют только с хорошей стороны – вахтовик, трудяга.