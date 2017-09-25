В Омское ЛУ МВД России поступило заявление от жителя Барнаула о хищении сумки с документами и денежными средствами в сумме 130 тысяч рублей в пути следования пассажирского поезда сообщением «Москва – Томск».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные транспортной полиции заинтересовались двумя пассажирами, которые осуществили посадку в поезд «Москва – Томск» в Омске, но до станции назначения не доехали, а сошли на ближайшей станции «Татарская» и доехали до пункта назначения на такси.

Предполагаемыми подозреваемыми оказались местные жители 26 и 25 лет. Следователь связалась с мужчинами и пригласила в отдел для беседы в качестве свидетелей. В ходе беседы злоумышленники отрицали свою причастность к хищению барсетки, но потом сознались и рассказали, что проходя по вагону-ресторану, заметили на сиденье оставленную мужскую сумку, осмотрелись по сторонам, взяли ее и сошли с поезда на ближайшей станции.

В настоящее время в отношении омичей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции данной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Уважаемые пассажиры! Напоминаем, что если в отношении вас или ваших близких совершено противоправное действие на объектах водного, железнодорожного или авиатранспорта – вам необходимо незамедлительно сообщить об этом наряду полиции, сопровождающему поезд, или в дежурную часть транспортной полиции на ближайшем вокзале/станции. Своевременное обращение в полицию позволит раскрыть преступление по «горячим следам».