Отважный поступок, чуть было не стоивший жизни, совершил житель рабочего поселка Чаны. В пятницу 22 сентября, на пульт связи пожарной части поступило сообщение от жителей Чановского района о возгорании жилого дома. В момент возникновения пожара в квартире находилась женщина преклонного возраста 1937 г.р. На место происшествия сразу же выехали подразделения пожарной части №66. К моменту их прибытия наблюдалось открытое горение надворных построек на площади 10 квадратных метра.

Вскоре выяснилось, что женщину, находящуюся в квартире, спас сосед – Михаил Иванович Гладких. Увидев пожар, мужчина не испугался ядовитого дыма, и, рискуя собственной жизнью, кинулся спасать через окно спальной комнаты. Через считанные минуты Михаил вытащил пенсионерку на свежий воздух.

Женщина при пожаре не пострадала, а вот дощатая веранда и домашние вещи в квартире были повреждены огнем. Пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить распространения огня на соседние жилые дома и надворные постройки.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на веранде жилого дома.