17 сентября около 18.30 в помещении магазина в селе Усть-Тарка 22-летний местный житель напал на торгового работника и, угрожая ей ножом, забрал деньги в сумме более 5 тысяч рублей и пачку сигарет, после скрылся. 59-летняя женщина сообщила приметы злоумышленника в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие по вызову на место совершения преступления сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Установлено, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.