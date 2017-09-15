Прокуратура Усть-Таркского района проверила скотомогильники на предмет соблюдения законодательства об охране окружающей среды в части обращения с биологическими отходами животноводства. В ходе проверки было установлено, что местные администрации и хозяйствующие субъекты, использующие скотомогильники не следят за их санитарным состоянием, не занимаются их обустройством и содержанием. Из 6 проверенных скотомогильников ни один не соответствует предъявляемым ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения отходов. Прокурор потребовал от глав сельсоветов и предприятий устраненить нарушения и поставил вопрос о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, были возбуждены три административных дела по фактам нарушений ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.