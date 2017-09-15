В Татарском районе в суд направлено уголовное дело о присвоении денежных средств. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). По версии следствия, 20 мая 2014 г. между обвиняемой и ОАО «Татарский маслокомбинат» был заключен трудовой договор, на основании которого она принята на должность продавца. Согласно договору об индивидуальной материальной ответственности женщина приняла на себя материальную ответственность за сохранность вверенных ей материальных ценностей. С 10 января по 10 апреля 2017 г. работник похитила из кассы (путем присвоения) вверенные ей денежные средства, причинив ущерб ОАО «Татарский маслокомбинат» в размере свыше 460 тыс. руб. Уголовное дело рассмотрит по существу Татарский районный суд Новосибирской области.