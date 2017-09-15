Управлением Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области в аэропорту «Толмачёво» при содействии УТ МВД СФО организована информационная акция по выявлению у граждан задолженности и информированию о такой мере принудительного исполнения, как ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Акция «Должник» традиционно является составной частью информационной кампании «Узнай о своих долгах» и проводится на территории Новосибирской области регулярно. Помимо аэропорта, в этот раз акция территориально охватывает и железнодорожный вокзал «Новосибирск – Главный». На данный момент уже свыше 500 человек проверили себя на наличие или отсутствие задолженности. Граждане пользуются возможностью не только узнать о существующем долге, но и погасить его на месте, отправившись в путь без опасений.

Актуальность проводимой акции подтверждает статистика Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области – за восемь месяцев 2017 года постановления об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации вынесено в отношении более чем 65 000 должников.

На следующей неделе акция примет областной масштаб: «Должник» будет проведён на железнодорожных станциях Барабинска, Татарска, Болотного, Искитима, Тогучина и Карасука.

