Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области проводится проверка по факту применения лицами, осуществившими незаконную охоту на территории государственного природного заказника федерального подчинения «Кирзинский», насилия в отношении сотрудников охраны окружающей природной среды.



По данным следствия, в ночь с 10 на 11 сентября 2017 года 38-летний и 27-летний государственные инспекторы, уполномоченные в сфере охраны окружающей природной среды, с использованием автомобиля осуществляли рейд по выявлению и пресечению возможных фактов совершения на территории заказника незаконной добычи животных. В какой-то момент государственные служащие увидели на расстоянии в несколько сот метров свет фары, а затем услышали звуки четырёх выстрелов огнестрельного оружия и шум, характерный для работы двигателя мотоцикла. С целью пресечения возможного факта браконьерства указанные лица выдвинулись на автомашине в сторону, откуда донеслись выстрелы, и увидели двигавшийся по полевой дороге без номерных знаков и света фар мотоцикл, в котором находилось двое мужчин. Один из них, располагавшийся на пассажирском сидении, пересел на ходу в коляску мотоцикла и произвёл 5 выстрелов в сторону автомашины работников охраны природы, три из них достигли цели – повредили лобовое стекло. Далее мотоцикл скрылся, при этом вследствие повреждения лобового стекла автомобиля должностные лица не смогли осуществить дальнейшее преследование правонарушителей.

Также установлено, что в какой-то момент их преследования сотрудниками охраны природы находившееся в люльке мотоцикла лицо сбросило на землю мешок с находившейся в нём частично разделанной тушей особи косули. Изъятые при проведении осмотра гильзы патронов, а также характер повреждения автомашины указывают, что выстрелы производились из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра с использованием патронов, снаряженных картечью.

В настоящее время следователями во взаимодействии с полицейскими проводится комплекс проверочных действий, направленных на установление личности злоумышленников, а также всех обстоятельств произошедшего. Проведение проверки продолжается, по её результатам будет принято процессуальное решение.



Как сообщает пресс-служба заповедника "Саяно-Шушенский", в ночь с 10 на 11 сентября два патрульных экипажа находились вблизи населенного пункта аул Тебисс. Внимание их привлек яркий свет, который, меняя направление, освещал лесные угодья заказника. Это были нарушители, которые, применяя специальное устройство лампа-фару для поиска и ослепления в ночное время диких животных, производили незаконную охоту.

Инспекторы услышали два выстрела, вследствие этого обстоятельства патрульные экипажи приняли решение разделиться. Одна машина перекрыла пути к отступлению браконьеров, второй экипаж с выключенными световыми приборами пошел на сближение с браконьерами. Обнаружив их место стоянки, где они обдирали тушу добытой косули-сеголетки, приблизившись к нарушителям на расстояние до 15 метров, инспекторы включили дальний свет и осветили картину совершенного преступления. Браконьеры практически упаковали тушу косули в мешок, рядом стоял мотоцикл «Урал» серого цвета, без номеров государственной регистрации. Добычу они загрузили в коляску мотоцикла. Один из них неожиданно вскинул ружье и произвел выстрел в направлении патрульной машины. Инспекторы не пострадали благодаря подготовке и умению вести себя в экстремальных ситуациях – увидев направленное на них ружье, резко пригнулись, и это спасло им жизнь. Но браконьер на этом не остановился и произвел второй выстрел в лобовое стекло автомобиля. Стреляли нарушители патронами, заряженными картечью 6,2 мм.

После столь интенсивного огня патрульная техника была выведена из строя. Преступники вскочили на мотоцикл и, набирая скорость, попытались вырваться за пределы заказника. При выезде на федеральную трассу «Иртыш» путь им преградил второй патрульный экипаж, при сближении с которым они практически вплотную вновь открыли огонь на поражение.

В результате чего было пробито колесо у патрульной машины, разбиты фары, вследствие прямого попадания было повреждено лобовое стекло. Но, несмотря на это инспекторы продолжали преследование мотоцикла, стремительно сокращая дистанцию. Браконьеры, предчувствуя неизбежность задержания, стали избавляться от вещественных улик и сбросили мешок с тушей добытой косули. После чего из коляски мотоцикла начали вновь обстреливать преследующий их автомобиль. В результате полученных повреждений и спущенного колеса инспекторы вынуждены были прекратить преследование. Они остановили автомобиль и по звуку удаляющегося мотоцикла определили, что преступники скрылись на территории населенного пункта станция Тебисская.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа полиции Чановского района Новосибирской области совместно с инспекторами заказника произвели оперативно-следственные действия, в ходе которых были изъяты гильзы от гладкоствольного ружья 12 калибра, а также туша незаконно добытой косули. Было обследовано место убитой косули, произведена фото и видео съемка. На поврежденных патрульных автомобилях сотрудники полиции насчитали 18 и 12 отметин от прямого попадания картечи. По данному факту нападения на государственных инспекторов федерального заказника «Кирзинский» при исполнении служебных обязанностей возбуждено уголовное дело.

Администрация заповедника «Саяно-Шушенский», к которому юридически относится государственный природный заказник «Кирзинский», надеется, что данное преступление, связанное с прямой угрозой для жизни сотрудников, будет раскрыто.

