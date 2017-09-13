Более семи десятков лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Но до сих пор она остается не только в памяти народа, но и действиях людей, неравнодушных и заинтересованных в том, чтобы каждый погибший солдат был захоронен, а их родные знали где.

Международному военно-мемориальному центру «Возвращенные имена» удалось восстановить имена около 5 тысяч защитников Отечества, захороненных как «неизвестные солдаты» на мемориалах в Берлине, Вене и в Мурска-Соботе (Словения), в том числе и 101-го уроженца Новосибирской области. В этом списке есть и наши земляки:

1. Сержант Гормаев Василий Романович, 1926 года рождения. Татарский район, Первомайский совхоз. Мать – Гормаева Анна Гавриловна. Погиб 27.04.1945 г. Захоронен на мемориальном кладбище в Панкове г. Берлин.

2. Рядовой Пономарев Борис Сергеевич, 1926 года рождения. Татарский район, с. Тайлаково. Сестра - Пономарева Агафья Григорьевна. Погиб 26.04.1945 г. Захоронен на мемориальном кладбище в Панкове г. Берлин.

3. Гвардии рядовой Аверьянов Григорий Федотович, 1925 года рождения. Татарский район, Никулинский сельсовет, с. Перво-Новотроицкое. Мать- Аверьянова У. И. Погиб 11.04.1945 г. Захоронен на центральном кладбище г. Вены.

Более подробную информацию о деятельности международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена» можно найти на сайте центра по адресу: mvmcenter.ru