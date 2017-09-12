В Новосибирской области задержаны сводные братья, совершившие кражу железнодорожных деталей. При обходе пути на перегоне станций Татарская – Табулга работники Карасукской дистанции пути обнаружили отсутствие большого количества пружинных противоугонов, предназначенных для предотвращения продольного смещения рельса.



О происшествии железнодорожники незамедлительно сообщили сотрудникам линейного отдела полиции на станции Карасук Омского ЛУ МВД России. В ходе розыскных мероприятий транспортные полицейские установили предполагаемых подозреваемых, причастных к совершению кражи железнодорожных деталей верхнего строения пути. Ими оказались жители Татарского района 23 и 22 лет. Установлено, что хищение 475 противоугонов было совершено за два дня. Братья приезжали на перегон станций Татарская – Табулга на личном автомобиле. При помощи кувалды младший брат выбивал противоугоны из шпал, а старший складывал их в мешки. Похищенные металлические детали молодые люди вывозили и сдавали в пункт приема металла. В настоящее время в следственном отделе Омского ЛУ МВД России в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкции данной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.