11 сентября во время ночного дежурства федеральные инспекторы обнаружили группу браконьеров, которые разделывали тушу убитой косули. Заметив охотоведов, преступники сразу же открыли огонь. В результате перестрелки никто не пострадал. Патрульные машины были выведены из строя – в них позже насчитали несколько десятков пробоин в каждой.

Вячеслав Ермоленко, заместитель директора по охране территории государственного природного заказника «Кирзинский»: «Когда подъехал патрульный экипаж, они практически уже тушу косули ободрали. Они бросили косулю на мотоцикл и сразу открыли огонь. Первый выстрел пришелся по фарам. Стреляли метров с пятнадцати. Инспекторы, которые находились в машие, успели пригнуться. Второй выстрел пришелся на лобовое стекло. Автомобиль получил 18 пробоин и был выведен из строя. Браконьеры начали убегать в направлении трассы «Иртыш». Вторая машина пошла им наперерез. Они выехали на трассу «Иртыш» и там при приближении к этому мотоциклу вновь началась стрельба по патрульному автомобилю. У машины пробили колесо и разбили фары, - рассказал заместитель директора по охране заказника «Кирзинский» Вячеслав Ермолик.

По словам Ермолика, сейчас определен круг подозреваемых, известно из какого населенного пункта были браконьеры. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что заведено уголовное дело по факту незаконной охоты. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.





Ранее в Кирзинском заказнике поймали браконьеров-конников, сообщает сайт новостей Куйбышева и Барабинска "Восемь плюс один".

На охраняемой территории федерального заказника «Кирзинский» расположен населенный пункт аул Тебисс. Его коренные жители периодически совершают в ночное время браконьерские набеги. Используя лошадей и хорошие знания прилегающей местности, они незаконно охотятся, добывая диких копытных животных — лосей, косуль, кабанов. Главная опасность для фауны заказника состоит в том, что эти «ночные варвары» осуществляют попытки добыть диких животных в любое время года. При этом стреляют в беременных и лактирующих самок, подбирают молодняк, не ограничивая себя в количестве убитых животных.

В ночь с 6 на 7 сентября текущего года этой группе браконьеров не повезло — их настигло справедливое возмездие. Патрульный экипаж в составе старших государственных инспекторов Гришкова Д.Д., Савченко А.С., Воевода Е.А., Какарева В.В., осуществляя природоохранный рейд, в районе гривы Татарская услышали выстрел. Профессионально оценив обстановку, оперативная группа на служебном автомобиле на малой скорости с подветренной стороны стала приближаться к месту события. На кромке лесного массива сотрудники обнаружили 2 лошади, привязанные к деревьям.



Метров в 50-ти от них инспекторы зафиксировали двух нарушителей. Те уже обдирали тушу незаконно добытой самки косули. Увидев внезапно появившихся государственных инспекторов, браконьеры попытались оказать сопротивление.



Их нейтрализовали сотрудники охраны заказника. У нарушителей изъяли гладкоствольное ружье марки ИЖ-58, охотничьи ножи со следами крови, патронташ с патронами 12 калибра, заряженные картечью. Задержанные оказались жителями аула Тебисс Чановского района.



Оперативная группа Чановского отдела полиции провела необходимые оперативно-следственные действия. Изъяла огнестрельное оружие, патроны, ножи, тушу самки косули сибирской, а также лошадей, на которых браконьеры осуществляли ночную незаконную охоту. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).