В Татарском районе в суд направлено уголовное дело об отчуждении арестованного имущества. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации)

По версии дознания, 25 августа 2015 г. на основании исполнительного листа от 18 августа 2015 г., выданного Татарским районным судом, судебным приставом-исполнителем наложен арест на имущество, принадлежащее ЗАО «Татарсктехмаш»: административный корпус, главный корпус, сушильно-раскроечный цех, гараж, здание, цех сварки, блок складов, земельный участок.

26 августа 2015 г. указанное имущество было вверено на ответственное хранение под роспись должнику.

В период с начала 2016 г. по ноябрь 2016 года должник, являясь ответственным хранителем, незаконно произвел отчуждение описанного и арестованного вышеуказанного имущества (путем разбора и продажи зданий).

Своими незаконными действиями мужчина нарушил нормальную деятельность органов правосудия по обращению взыскания на имущество должника в рамках исполнительного производства и тем самым затруднив исполнение судебного решения.

Уголовное дело по существу рассмотрит мировой судья 2-го судебного участка Татарского судебного района.