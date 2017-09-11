В Татарском районе в суд направлено уголовное дело об отчуждении арестованного имущества. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации)По версии дознания, 25 августа 2015 г. на основании исполнительного листа от 18 августа 2015 г., выданного Татарским районным судом, судебным приставом-исполнителем наложен арест на имущество, принадлежащее ЗАО «Татарсктехмаш»: административный корпус, главный корпус, сушильно-раскроечный цех, гараж, здание, цех сварки, блок складов, земельный участок.
26 августа 2015 г. указанное имущество было вверено на ответственное хранение под роспись должнику.
В период с начала 2016 г. по ноябрь 2016 года должник, являясь ответственным хранителем, незаконно произвел отчуждение описанного и арестованного вышеуказанного имущества (путем разбора и продажи зданий).
Своими незаконными действиями мужчина нарушил нормальную деятельность органов правосудия по обращению взыскания на имущество должника в рамках исполнительного производства и тем самым затруднив исполнение судебного решения.
Уголовное дело по существу рассмотрит мировой судья 2-го судебного участка Татарского судебного района.