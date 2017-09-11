Браконьеры обстреляли охотоведов в Новосибирской области. ЧП произошло в Чановском районе в ночь на 11 сентября, группа браконьеров открыла огонь на территории заказника «Кирзинский», рассказал «Вестям» директор заказника «Кирзинский» Вячеслав Ермоленко.

В ночь на 11 сентября на территории государственного природного заказника «Кирзинский» произошло нападение на охотоведов со стрельбой. Во время патрулирования федеральные инспекторы обнаружили группу браконьеров, которые сразу же открыли огонь по машинам двух патрулей. В результате перестрелки никто не пострадал. Автомобили охотоведов были выведены из строя - в них насчитали по паре десятков пробоин. И этим воспользовались браконьеры – скрылись. В районе сейчас идут их поиски. Возбуждено уголовное дело.