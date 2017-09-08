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Новосибирская область, лучшие фото Игоря Сагайдака
Татарск. Фоторепортаж на 9 мая для районной газеты. Фото Игоря Сагайдака
Игорь Сагайдак живет и работает в Татарске Новосибирской области. С 1998 по 2013 годы -  фотокорреспондент в районной «Народной газете». Сейчас у него небольшое фотоателье. Но годы работы в районке считает одними из самых интересных и плодотворных. «Весь мир был у меня в объективе. И как мог, старался его отразить». Подтверждение – в работах Игоря Сагайдака, которые мы публикуем в цикле мини-фотовыставок, посвященных 80-летию Новосибирской области.

На фото, открывающем материал: «Татарск. Фоторепортаж на 9 мая для районной газеты. Впереди полковник погранвойск Вячеслав Кайгородов. Он впереди колонны участников военных действий в Афганистане. Идет так лихо, не спутаешь – настоящий полковник».

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«Очень напряженный момент. Командует учитель ОБЖ. Соревнование так захватило участников, что им не важно как они одеты и выглядят со стороны, зрители переживают за участников, в том числе сотрудники правоохранительных органов».

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«Это дочь с отцом, не спутаешь, так похожи. Очень эмоциональный кадр, не мог пройти мимо, снято на празднике Дня города».

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«Конные скачки на День района. Еще несколько лет назад это зрелище было ежегодным, сейчас, к сожалению, такие скачки не проводятся. А жаль – какая динамика, какие наездники! Ни у одного джигита даже седла нет».

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«Таинство крещения. Фотография сделана в Татарске. На фото мои знакомые, ребенок уже большой сейчас».

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«Районщики частенько грешат мелким планом при съемке массовых мероприятий. Передо мной была поставлена задача – снять так, чтобы был виден масштаб предприятия, в то же время, «не мельчить». А как? Проходила Культурная олимпиада, людей много… Зашел в ближайшую пятиэтажку, напросился в гости для съемки».

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«Это фото было сделано в одном из хозяйств района. Молодая доярка в перерыве на работе пришла домой, чтобы печку затопить, и тут мы с корреспондентом. Она хозяйственными делами занималась, а я фотографировал».

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«Соревнования школьных команд. Очень жизнеутверждающий кадр – молодые, здоровые, рвутся в бой».

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«Проходили спортивные соревнования в День района на лыжной базе. Кажется, что парень задумался, на самом деле готовится к броску. Такая мужская мощь на фоне хрупкой девушки».

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«В Татарске состоялись соревнования по боксу. В нашем городе есть студия, где занимаются этим видом спорта, но соревнования были «городского» уровня, с «настоящим» импозантным судьей. Народу собралось немало, но мне показались интересными именно участники, как судья держит победителя».

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«Улица Ленина, центральная в Татарске. Прогулка в погожий денек. Хотел показать будущее города – прекрасная молодая семья, подрастающее поколение».

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«Встреча двух ветеранов на фестивале «Играй, гармонь!». Красиво сидели, не мог удержаться, сфотографировал. А они, кажется, даже и не заметили, так были увлечены. Восхищаюсь теми людьми, кто смог в себе сохранить любовь к музыке, любимому делу. Насколько я знаю, эти люди так же увлечены творчеством, хотя снимок был сделан немало лет назад».

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«После очередного чествования ветеранов перед Днем Победы четыре года назад. Ветераны Великой Отечественной войны так оживленно беседовали, явно обсуждая что-то интересное, так были полны жизни, что пройти мимо не мог. Бабушка жива».

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«Футбол в нашем городе любят. Есть несколько дворовых команд, которые играют между собой. Страсти кипят нешуточные. На снимке как раз такой матч на Дне железнодорожников».

Полина Бехтенова

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Источник: ВН  

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