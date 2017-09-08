На фото, открывающем материал: «Татарск. Фоторепортаж на 9 мая для районной газеты. Впереди полковник погранвойск Вячеслав Кайгородов. Он впереди колонны участников военных действий в Афганистане. Идет так лихо, не спутаешь – настоящий полковник».



«Очень напряженный момент. Командует учитель ОБЖ. Соревнование так захватило участников, что им не важно как они одеты и выглядят со стороны, зрители переживают за участников, в том числе сотрудники правоохранительных органов».



«Это дочь с отцом, не спутаешь, так похожи. Очень эмоциональный кадр, не мог пройти мимо, снято на празднике Дня города».



«Конные скачки на День района. Еще несколько лет назад это зрелище было ежегодным, сейчас, к сожалению, такие скачки не проводятся. А жаль – какая динамика, какие наездники! Ни у одного джигита даже седла нет».



«Таинство крещения. Фотография сделана в Татарске. На фото мои знакомые, ребенок уже большой сейчас».



«Районщики частенько грешат мелким планом при съемке массовых мероприятий. Передо мной была поставлена задача – снять так, чтобы был виден масштаб предприятия, в то же время, «не мельчить». А как? Проходила Культурная олимпиада, людей много… Зашел в ближайшую пятиэтажку, напросился в гости для съемки».



«Это фото было сделано в одном из хозяйств района. Молодая доярка в перерыве на работе пришла домой, чтобы печку затопить, и тут мы с корреспондентом. Она хозяйственными делами занималась, а я фотографировал».



«Соревнования школьных команд. Очень жизнеутверждающий кадр – молодые, здоровые, рвутся в бой».



«Проходили спортивные соревнования в День района на лыжной базе. Кажется, что парень задумался, на самом деле готовится к броску. Такая мужская мощь на фоне хрупкой девушки».



«В Татарске состоялись соревнования по боксу. В нашем городе есть студия, где занимаются этим видом спорта, но соревнования были «городского» уровня, с «настоящим» импозантным судьей. Народу собралось немало, но мне показались интересными именно участники, как судья держит победителя».



«Улица Ленина, центральная в Татарске. Прогулка в погожий денек. Хотел показать будущее города – прекрасная молодая семья, подрастающее поколение».



«Встреча двух ветеранов на фестивале «Играй, гармонь!». Красиво сидели, не мог удержаться, сфотографировал. А они, кажется, даже и не заметили, так были увлечены. Восхищаюсь теми людьми, кто смог в себе сохранить любовь к музыке, любимому делу. Насколько я знаю, эти люди так же увлечены творчеством, хотя снимок был сделан немало лет назад».



«После очередного чествования ветеранов перед Днем Победы четыре года назад. Ветераны Великой Отечественной войны так оживленно беседовали, явно обсуждая что-то интересное, так были полны жизни, что пройти мимо не мог. Бабушка жива».



«Футбол в нашем городе любят. Есть несколько дворовых команд, которые играют между собой. Страсти кипят нешуточные. На снимке как раз такой матч на Дне железнодорожников».

Полина Бехтенова

