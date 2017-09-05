По общему правилу согласно ст. 155 Жилищного кодекса РФ плата за коммунальные услуги должна вноситься управляющей организации.

Однако данное правило применяется только в случае, когда управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом заключила в установленном порядке договоры ресурсоснабжения с соответствующими ресурсоснабжающими организациями в целях предоставления коммунальных услуг.

С 01.08.2017 управляющая компания ООО «УК – Лидер» расторгла ранее заключенный с ООО «Татарская тепловая компания» такой договор поставки коммунальных ресурсов для обеспечения собственников помещений в многоквартирных домах коммунальными услугами.

В отсутствие заключенных с ресурсоснабжающими организациями договоров поставки коммунальных ресурсов функции исполнителя коммунальных услуг осуществляет сама ресурсоснабжающая организация.

В нашем случае исполнителем коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению в связи с отсутствием у управляющей компании ООО «УК – Лидер» договора поставки коммунальных ресурсов является ООО «ТТК».

Согласно действующему законодательству во всех случаях, когда ресурсоснабжающая организация предоставляет коммунальные услуги потребителям в многоквартирных домах, которыми управляет управляющая организация по договору управления, такая ресурсоснабжающая организация осуществляет все права и обязанности исполнителя коммунальных услуг, предусмотренные пунктами 31, 32 и 40 Правил N 354 от 06.05.2011, включая определение размера платы за предоставленные коммунальные услуги и выставление собственникам (пользователям) помещений в многоквартирных домах платежных документов на оплату коммунальных услуг.

При таких обстоятельствах пока управляющая компания ООО «УК – Лидер» не заключит с ООО «ТТК» договор поставки коммунальных ресурсов для обеспечения коммунальными услугами собственников помещений в многоквартирных домах, в которых управляет ООО «УК – Лидер», плату за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжения следует вносить в ООО «ТТК».

В.Э. Азизов, помощник межрайонного прокурора