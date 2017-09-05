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05.09.2017 | 05:47
Информатор
465
- фестиваль "Хлебное раздолье"
- велопробег "Год экологии"
- фестиваль красок
Источник:
ОТС Татарск
6-летняя новосибирская девочка нуждается в помощи в борьбе с диабетом
Татарская межрайонная прокуратура поставила точку в споре о платежах между ТТК и УК "Лидер"
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