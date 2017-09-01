26 августа в Татарском районе прошел большой и значимый праздник – первый районный фестиваль хлеба «Хлебное раздолье», посвященный 80-летию Новосибирской области и 92 годовшине со дня образования Татарского района.



Праздник получился ярким, масштабным и интересным, вызвав большой интерес у жителей и гостей района. Все это благодаря участникам фестиваля, предприятиям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям, жителям Татарского района, выставившим свои хлебобулочные изделия, произведения декоративно-прикладного творчества, цветочные и овощные экспозиции.Выражаю глубокую благодарность всем организаторам, участникам фестиваля.Слова особой признательности за помощь в подготовке и проведении праздника выражаю: ООО «Татарская тепловая компания» (директор Евтушенко Андрей Алексеевич), ООО «Татарскзернопродукт» (управляющий Перков Евгений Николаевич), ИП Степанов Сергей Петрович, ИП Галимов Альфред Нуриахметович, ООО «Ваша стоматология» (директор Кимолаева Маргарита Александровна), ИП Василенко Екатерина Владимировна, Банк «Левобережный» (управляющий Маковецкая Наталья Николаевна), ИП Хоруженко Татьяна Николаевна, ООО «Гранит» (директор Чуваева Людмила Алексеевна), ООО «Кедр плюс» (директор Дедков Владимир Павлович), ООО «Луч» (директор Старов Виктор Павлович), ИП Гейдаров Ариф Вахидович, ИП Гейдаров Расим Вахидович, ИП Моисеев Евгений Юрьевич, ИП Правко Лариса Ивановна, ИП Жежера Светлана Геннадьевна, ИП Пухляк Вера Михайловна, ИП Федотов Сергей Николаевич, ИП Фрик Е.В. магазин "Детский мир", ООО «Хлеба Сибири» (директор Ведзижев Магомед Тембулатович), ИП Петрова Галина Петровна, ИП Савин Анатолий Александрович, ИП Тюлепергенов Евгений Анатольевич, ИП Масюков Виктор Евгеньевич, ООО «Колосок» (директор Сальников Евгений Михайлович), ИП Гришманов Андрей Сергеевич, ИП Эргашев Бурхонжон Махмуджонович, ООО «Производственник», ИП Скреба Алексей Анатольевич.Желаю новых творческих и производственных побед, личного благополучия, здоровья и счастья!