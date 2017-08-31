Отделением уголовного розыска отделения полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский» за совершение тяжкого преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, разыскивается гр. Валентина Евгеньевна Савчик 21.03.1983 г.р., уроженка г. Кемерово, ранее проживающая в с. Новоникольск по ул. Заводская, д. 8 кв. 1 Усть-Таркского района.





При получении информации, касающейся местонахождения В.Е. Савчик, просьба сообщить в отделение полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский» по телефонам: 8(383-72) 22-387, 22-201, 22-598, 8-913-766-97-78.

ОУР ОП «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский»