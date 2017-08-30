В Новосибирской области суд приговорил мать, не желавшую воспитывать сына. Мировой судья 2-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней Ларисы Пичкалевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Судья установил, что с февраля по март 2017 года Пичкалева умышленно, имея в наличии продукты питания, прятала их от своего 14-летнего сына. Женщина не давала ребенку кушать, когда несовершеннолетний пытался самостоятельно приготовить себе еду. Пичкалева отбирала у сына посуду, поэтому несовершеннолетний не мог приготовить пищу, а так же ограничивала его передвижение по квартире, запрещая выходить из комнаты. 20 марта т.г. женщина топором разрубила спинку кровати, на которой спал ее сын, тем самым лишив его спального места. Со слов осужденной, мотивом к таким преступным действиям послужили личные неприязненные отношения, возникшие из-за того, что сын не помогал по хозяйству (женщина одна воспитывает двух сыновей). Судья приговорил Пичкалеву к 100 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.