25 - 27 августа в ЛДС "Юность" пройдет юношеский турнир на Кубок памяти Михаила Потемкина. Участие в турнире примут команды игроков 2003-2004 г.р. 25 августа в 18.00 "Юность" (Татарск) сыграет со "Снежинкой" (Довольное). 26 августа в 12.00 ХК "Невский" (Барнаул) встретится с "Каинском" (Куйбышев), в 16.00 "Невский" будет играть со "Снежинкой", в 18.00 "Юность" сыграет с "Каинском". 27 августа в 10.00 пройдет матч "Снежинка" - "Каинск", в 12.00 - "Юность" сразится с "Невским". После окончания матча состоится награждение победителей.