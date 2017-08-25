23 августа в зале заседаний администрации Татарского района была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Татарского района. На повестке дня был рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах по предотвращению заноса и распространения африканской чумы свиней на территорию Татарского района»

Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (далее АЧС) продолжает оставаться крайне напряженной. На территории Омской области, граничащей с территорией Татарского района, выявляются новые очаги заболевания. В связи с большим количеством хозяйствующих субъектов в Татарском районе, имеющих экономические связи с неблагополучными районами Омской области, угроза заноса данного заболевания на территорию района чрезвычайно высока.

В целях предупреждения заноса и распространения АЧС на территорию Татарского района главам поселений рекомендовано:

- в каждом муниципальном образовании определить силы и средства, которые будут задействованыдля проведения мероприятий по отчуждению животных и уничтожению биологических отходов (трупов животных) при ликвидации очага АЧС на территории муниципального образования;

- совместно со специалистами государственной ветеринарной службы продолжать учет в поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах на территории муниципальных образований. Не допускать внесение в похозяйственные книги недостоверной информации;

- при поступлении информации о заболевании или гибели животных во взаимодействии с главным государственным ветеринарным инспектором Татарского района А.В. Мироновым и начальником ГБУ НСО «Управление ветеринарии Татарского района НСО» Е.В. Зимницкой любым доступным способом проинформировать население о возникновении предполагаемого очага АЧС;

- совместно со специалистами государственной ветеринарной службы регулярно проводить осмотры свалок бытовых отходов, мест несанкционированного вывоза бытового мусора, скотомогильников, обочин дорог на предмет обнаружения трупов свиней;

- постоянно проводить разъяснительную работу с населением о соблюдении ветеринарных правил содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации, получения продуктов свиноводства;

- информировать население, а также владельцев и руководителей предприятий, занятых содержанием свиней, онеобходимости соблюдения требований при убое и перевозке продукции животного происхождения, необходимости проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе о недопущении скармливания свиньям пищевых отходов без предварительной тепловой обработки.