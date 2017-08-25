В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Барабинск поступило сообщениео том, что в железнодорожном вокзале станции Татарская у 15-летней жительницы Татарского района похищен мобильный телефон.

Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия установили, что несовершеннолетняя, оставив рюкзак и сумочку на подоконнике около касс, отправилась покупать билет. Вернувшись за вещами, обнаружила пропажу мобильного телефона. Родители подростка пояснили, что приобрели смартфон в начале лета этого года за 15 тысяч рублей.

Транспортные полицейские провели опрос среди людей, находящихся в это время в вокзале. Одна из пассажирок рассказала, что видела женщину, которая, купив в кассе билет, взяла свои сумки, забрала с подоконника телефон и покинула помещение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась ранее несудимая 43-летняя жительница Татарского района, работающая уборщицей в одной школ районного центра. Женщина призналась приехавшим к ней оперативникам, что действительно совершила хищение мобильного телефона. Но, увидев, что в вокзале работает следственно-оперативная группа, испугалась, положила гаджет на пожарный щит, расположенный снаружи здания, и уехала домой на электричке. В указанном месте стражи порядка обнаружили украденный телефон.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».