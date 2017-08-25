23 августа 2017 года в 09.20 в Татарском районе на 34 км автодороги Татарск - Усть-Тарка было совершено столкновение автомобилей: ГАЗ 351166 под управлением водителя 1986 года рождения и ГАЗ 3110 под управлением водителя 1960 года рождения. Пострадал водитель автомобиля ГАЗ 3110 (травмы различной степени тяжести) и пассажиры: мужчина 1973 года рождения (травмы различной степени тяжести), девушка 2000 года рождения (телесная травма в виде ушиба), женщина 1974 года рождения (травма носа).