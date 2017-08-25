23 августа в 7.10 в центральную районную больницу бригадой «скорой помощи» был доставлен 50-летний житель деревни Сергино Чановского района. Врачи диагностировали у пациента проникающее ранение. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, после совместного распития спиртного и возникшего конфликта 44-летняя супруга ударила в живот миникосой своему мужу. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.