Уважаемые жители района! В дополнение к информационной статье «Внимание!!! Жителям района!» размещенной на сайте администрации района 23.08.2017 года сообщаем, что 23.08.2017 от трех реагирующих на вирус африканской чумы свиней (далее – АЧС) были повторно взяты и направлены для исследования в ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» пробы биологического материала. 24.08.2017, из лаборатории был получен результат исследования. Все пробы дали отрицательный результат, факт заражения животных вирусом АЧС не подтвердился! С данными животными специалистами ГБУ НСО «Управление ветеринарии Баганского района НСО» в течение еще 21 дня будут проводиться профилактические мероприятия, после чего карантинный режим будет снят!