2 сентября, в субботу, в Новосибирской области стартует осенний охотничий сезон. Охота на уток, лысух, серого гуся, серых кропаток, перепелов и других разрешенных к добыче птиц продолжится до 15 ноября. Норма добычи гуся составляет 3 шт., уток – 40 шт., лысух – 20 шт., куропаток – 5 шт., перепелов – 50 шт. Охота на боровую дичь (кроме глухаря) стартует также 2 сентября. Тетеревов, белых куропаток и рябчиков можно будет добывать до 31 декабря. 14 августа Департамент охраны животного мира начал прием заявлений и выдачу разрешений на добычу водоплавающей, боровой, болотно-луговой, полевой и степной дичи в общедоступных угодьях. Купинское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области» и администрация Татарского района рекомендуют охотникам и рыболовам

С открытием летне-осеннего периода охоты на водоплавающую дичь охотники выходят на маломерных судах в предвкушении охоты и попутной рыбалки, зачастую пренебрегая личной безопасностью и безопасностью пассажиров, забывая в спешке документы, необходимые для допуска к управлению судами. Погода в данное время года непредсказуема, потому обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды на предстоящий день. Время выхода в плавание и прибытие к месту назначения необходимо рассчитывать на светлое время суток. Движение в условиях ограниченной видимости – в тумане, при сильном дожде, ночью таит множество опасностей – существует вероятность сесть на мель, столкновения с камнями, затопленными деревьями. Соблюдайте элементарные меры предосторожности, их несоблюдение может привести к печальным последствиям. При охоте на водоплавающую дичь многие берут с собой резиновые лодки и корпуса, чтобы облегчить поимку дичи или чтобы поставить сети для рыбной ловли. Не стоит забывать о том, что в августе вода в водоемах уже начинает остывать, поэтому при пользовании резиновыми лодками необходимо быть предельно внимательными к окружающей обстановке. Острые предметы (обломанные ветки деревьев, металлические предметы, прутья и т.д.), способные повредить целостность не только резиновой лодки, но и металлического корпуса, а как следствие – возникает вероятность оказаться в воде. Всегда берите сменную теплую одежду – это поможет быстрее согреться в случае попадания в воду. Спички храните в непромокаемой упаковке, препятствующей попаданию влаги и намоканию спичек, берите с собой сотовый телефон. Не употребляйте алкогольных напитков. Во избежание несчастных случаев на охоте или рыбалке перед выходом в плавание проверьте исправность судна и его механизмов, исправность и наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, наличие спасательных жилетов по числу пассажиров и экипажа. Спасательные жилеты должны быть обязательно надеты как на пассажиров, так и на судоводителя, а не храниться под сиденьями и в труднодоступных местах судна. Боковые стропы, молнии и фастексы должны быть затянуты, к тому же кроме обычных фиксирующих ремней в наличии обязательна дополнительная поддерживающая стропа между ног, которая предотвратит сползание жилета. Индивидуальные спасательные жилеты у каждого находящегося в лодке человека должны быть сертифицированы, соответствующего размера, укомплектованы свистком для подачи звукового сигнала и, желательно, фонариком для подачи светового, ярко-оранжевого цвета, со светоотражающими полосами. Во всех случаях следует двигаться с безопасной скоростью для данных условий и обстоятельств, при которой судоводитель может своевременно оценить обстановку и принять необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации. Обеспечение безопасности пассажиров - прямая обязанность судоводителя. Государственная инспекция по маломерным судам по Республике Саха (Якутия) настоятельно рекомендует судоводителям маломерных судов не выходить в плавание при неблагоприятных погодных условиях, чтобы исключить неоправданный риск и не подвергать свою жизнь и жизни пассажиров опасности. Будьте благоразумны, и отдых на воде будет максимально приятным, а главное - безопасным!