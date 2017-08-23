Внимание! Жителям района! Информируем вас, что 20.08.2017, на территории Чистоозерного района остановлено 2 транспортных средства, на которых перевозилось 42 свиньи. Предположительно свиньи были закуплены гр. П., жителем с. Баган в Татарском районе. Данные транспортные средства в сопровождении сотрудников ГБУ «Управление ветеринарии Чистоозерного района Новосибирской области» и сотрудников правоохранительных органов были доставлены на территорию Баганского района, где специалистами ГБУ «Управление ветеринарии Баганского района Новосибирской области» и сотрудниками ОП «Баганское» МО МВД России «Карасукский» были помещены в карантин, где выставлен пост охраны. Специалистами ГБУ «Управление ветеринарии Баганского района Новосибирской области» 20.08.2017 г. у свиней были взяты пробы крови на заражение африканской чумой свиней (далее – АЧС) и направлены для исследования в г. Новосибирск. Во вторник 22.08.2017 г. пришли результаты исследования, в котором 2 пробы дали положительный результат. Сегодня 23.08.2017 г. специалистами ГБУ «Управление ветеринарии Баганского района Новосибирской области» повторно взяты пробы крови и направлены в г. Новосибирск для подтверждения заражения. В случае подтверждения заражения свиней АЧС будет принято решение об утилизации данных свиней. В данное время проводится комплекс дополнительных мероприятий, направленных на недопущение распространения вируса АЧС на территории Баганского района.

В целях недопущения возникновения очагов АЧС на территории района жителям необходимо:

- содержать животных в закрытых помещениях, не допуская свободного выгула;

- проводить борьбу с мелкими грызунами, переносчиками вируса;

- не добавлять в пищу свиньям продукты животного происхождения, если они не прошли высокую термическую обработку. Это особенно касается кормов, в состав которых входят переработанные отходы мясокомбинатов;

- завоз свиней осуществлять только после согласования с ветеринарной службой Баганского района;

- незамедлительно сообщать в Управление ветеринарии Баганского района (тел. 21-160, 21-830) о всех случаях заболевания и падежа свиней, даже при малейшем подозрении на вирус;

- информировать ЕДДС района (тел. 21-112) и ОП «Баганское» МО МВД России «Карасукский (тел. 21-297) о случаях реализации продуктов убоя свиней и мясной продукции в несанкционированных местах торговли и проезда по территории района транспортных средств перевозящих свиней.