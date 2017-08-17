О мероприятиях по предотвращению заноса африканской чумы свиней на территорию Татарского района Новосибирской области.

Во всех населенных пункт Татарского района проведены сходы граждан, при проведении которых, работниками ветеринарной службы было разъяснено о чрезвычайной ситуации в Омской области по АЧС, что создает значительный риск заноса вируса АЧС на территории Новосибирской области. Работниками муниципальных образований проведен обход каждого подворья с раздачей листовок, уточнением поголовья свиней. Проведены рейдовые мероприятия отделом государственного ветеринарного надзора на границе РФ и транспорте, мероприятия по ограничению межхозяйственных связей с Омской областью. Учитывая возникшую обстановку жителям сел было рекомендовано в ближайшее время забить свиней достигших товарного веса, и перейти на альтернативные направления ведения животноводства.

В.С. Васин, заместитель главы администрации Татарского района - начальник управления сельского хозяйства