16 августа на официальном сайте администрации г. Татарска было опубликовано постановление главы Татарска А.И. Шведова о внесении изменений в постановление администрации Татарска от 28 июля 2017 г. № 203 «О мерах по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных». Глава города постановил создать на базе «Водоканала», а также управления благоустройства и хозобеспечения силы и средства для захоронения свиней зараженных АЧС и ликвидации очагов заразы. Для этого планируется использовать экскаватор, два самосвала, комбинированный дорожный автомобиль КО 829А, погрузчик на базе МТЗ-82. Директору управления благоустройства и хозобеспечения поручено сформировать запас старых автопокрышек (50 шт.). Для возможной ликвидации очагов АЧС создана бригада в составе двух забойщиков, трех грузчиков и двух рабочих.

Постановление:admtatarsk.nso.ru/sites/admtatarsk.nso.ru/wodby_files/files/news/2017/08/postanovlenie.pdf

