Прокуратура пресекла незаконную реализацию товаров с брендом «Adidas». Управляющие магазинами «ЭкономМир» и «Виктория» по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ за реализацию товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужого товарного знака. По результатам проведенной Татарской межрайонной прокуратурой проверкой в Татарске в магазинах одежды «ЭкономМир» и «Виктория» выявлены факты реализации спортивной обуви с товарными знаками «Adidas». При этом разрешения правообладателя товарного знака на его использование в магазинах отсутствовали. Согласно заключению представителя правообладателя товарного знака «Adidas» ООО «Власта – Консалтинг», изъятая в магазинах продукция в общем количестве 9 пар спортивной обуви является контрафактной, так как товарные знаки нанесены без согласия правообладателя, изъятые товары не соответствуют оригинальным товарам, производимым по стандартам правообладателя. Общая сумма причиненного ущерба правообладателю составила 79,5 тыс. руб. Суд управляющим магазинами «ЭкономМир» и «Виктория» назначил административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей каждому, с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.