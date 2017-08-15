Уважаемые жители города Татарска! С 1 июля 2016 г. на территории Новосибирской области оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется равномерно в течение календарного года. Это значит, что за отопление нужно платить каждый месяц в течение календарного года равными долями по формуле: размер платы = площадь квартиры х тариф х объем потребления тепловой энергии. При этом среднемесячный объем потребленной тепловой энергии в доме определяется как отношение объема тепловой энергии исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом, за предыдущий год к количеству календарных месяцев в году и к общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Таким образом, в 2017 г. при расчете размера платы за отопление учитываются показания общедомового прибора учета тепловой энергии за 2016 г., а в 2018 г. при определении размера платы за отопление будут учитываться показания общедомового прибора учета тепловой энергии за 2017 год и т.д. Корректировка размера платы за предыдущий год производится в первом квартале следующего года. Иной способ оплаты на территории области не допускается. Разъясняю, что к компетенции общего собрания в многоквартирном доме не относится принятие решений о порядке начисления платы за коммунальные услуги.

В.Э. Азизов, помощник межрайонного прокурора