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11.08.2017 | 10:02
Информатор
180
- африканская чума свиней
- капремонт в Татарске
- пожарный будильник
- день ВДВ
- 85 лет Северотатарскому
Источник:
ОТС Татарск
Омич, с фермы которого начала распространяться свиная чума, 1,5 месяца скрывал падёж животных
Администрация Татарска потратит более 8 миллионов рублей на благоустройство сквера у часовой башни
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