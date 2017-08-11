180
- африканская чума свиней
- капремонт в Татарске
- пожарный будильник
- день ВДВ
- 85 лет Северотатарскому

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Источник: ОТС Татарск  

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