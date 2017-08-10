Расписание новосибирского пригородного электропоезда №6378 Татарская – Барабинск изменится 22 августа 2017 года в связи с проведением ремонта пути на перегоне Кармак – Блок пост 2086 км Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги. В этот день электропоезд отправится со станции Татарская в 14:36 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Барабинск в 16:52 (на 3 минуты позже). Время указано местное. Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).