8 августа в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленной 65-летней пенсионерке с травмами лица и тела. Как выяснили полицейские, накануне потерпевшая находилась в гостях у 30-летней соседки в доме по улице Степной п. Новояркуль. В ходе распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры хозяйка дома избила гостью руками и ногами. Сотрудниками полиции подозреваемая была задержана. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Женщина уже призналась в содеянном. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.