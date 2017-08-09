Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по факту смерти детей 2005 и 2006 года рождения в рабочем поселке Дорогино Черепановского района Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 8 августа около 17 часов два ребенка и 19-летний подросток пришли на неогороженную территорию недостроенного одноэтажного домовладения по ул. Промышленная, дом №3, каркас и фундамент которого выполнен из железобетонных плит, скрепленных между собой металлической проволокой. Беспрепятственно зайдя внутрь конструкции, они развязали соединявшую плиты стен между собой проволоку и стали раскачивать их. Плита одной из стен упала внутрь конструкции здания и придавила подростков. В результате произошедшего на месте наступила смерть от полученных травм детей 2005 и 2006 года рождения. 19-летнему подростку удалось спастись.

В настоящее время на место происшествия прибыли заместитель руководителя регионального следственного управления, руководитель территориального следственного отдела и следователи. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы событий, а также причины и условия, способствовавшие наступлению гибели детей.