На ликвидацию несанкционированных свалок в Татарском районе необходимо 1 млн. 820 тыс. руб. подсчитали в администрации района. Общая площадь свалок составляет 30 тыс. 768 кв. м. Места загрязнения находятся в окрестностях таких населенных пунктах как Казаткуль, Казачий Мыс, Киевка, Козловка, Розенталь, Малый Ермак, Красноярка, Новомихайловка, Новопокровка, Ускюль. Самая большая свалка - в Козловке, она занимает почти 8,5 кв. км. площади. 14 июля на 15-й сессии районного Совета депутатов народные избранники приняли решение пересмотреть бюджет на следующий год, чтобы предусмотреть средства на наведение порядка.