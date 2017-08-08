За 7 месяцев этого года в Татарском районе родилось 227 детей – 107 мальчиков и 120 девочек. В числе новорожденных две двойни. Самыми популярными именами стали: Артём, Егор, Максим, Александр, Анастасия, Анна, Вероника, Дарья. В числе редких имен: Эрик, Теймур, Руда, Станислав, Ярослава, Юлия, Эльмира, Элина. Большинство новорожденных – 86 – вторые дети в семье, 69 детей стали первенцами, 47 детей – третьими в семье. За 7 месяцев в Татарском районе умер 361 человек. Татарским районным отделом ЗАГС было зарегистрировано 119 браков, расторгли брак 90 семейных пар.