На территории Омской области в период с 13 июля по 7 августа 2017 года возникло 18 очагов африканской чумы свиней в 15 районах. Ближайшим к границе Новосибирской области очагом является село Оконешниково Оконешниковского района Омской области, расположенное в 30 километрах от села Зубовка Татарского района.

Африканская чума свиней – это контагиозная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Болезнь может проявляться остро, подостро, хронически и бессимптомно, характеризуется лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некродистрофическими изменениями паренхиматозных органов. Инкубационный период составляет от 3 до 15 суток, а летальность может достигать 100%. В России АЧС регистрируется с 2007 года. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

В связи с обострившейся эпизоотической ситуацией по заболеванию свиней африканской чумой в Омской области, департамент по охране животного мира подготовил проект распоряжения Правительства Новосибирской области о проведении мероприятий по регулированию численности диких кабанов на территории Новосибирской области. Согласно тексту распоряжения мероприятия будут проводиться в период с 9 августа по 30 октября 2017 года в зоне шириной 10 км вдоль административной границы Новосибирской области с Омской. Санитарный отстрел диких кабанов необходим с целью получения проб для лабораторных исследований и недопущения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории региона.