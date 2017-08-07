На этой неделе больных животных обнаружили в омском селе всего в тридцати километрах от границ региона. Первый случай заболевания обнаружили в середине июля в Омской области. На карте видно, как распространялась чума: от поселка Верблюжье, вдоль Иртыша, вдоль основных трасс. Локализовать распространение пока не получается. По новейшим данным, в соседнем регионе уже полтора десятка населенных пунктов – очаги инфекции, причем на этой неделе их выявили в опасной близости от Новосибирской области.

Случаев заражения человека вирусом африканской чумы свиней наука не знает. Для животных болезнь смертельно опасна. Нет вакцины, нет лекарства. Те, что выживут, остаются на всю жизнь носителями заразы, поэтому в очагах инфекции и вокруг них уничтожается всё поголовье свиней – и здоровое в том числе.

В Новосибирскую область, подчеркнем, вирус до сих пор не проник, но это дело случая. Между регионами идет тропа миграции диких кабанов, которые сами болеют, а еще птицы, мыши, которые могут перенести заразу на лапках, – для них стены не поставишь. Россельхознадзор и ветеринарная служба проводят сейчас тотальную инспекцию во всех районах области.Для заражения достаточно частицы инфекции – во двор они могут попасть на колёсах машин, в сарай – на подошвах обуви, а может, мыши перенесут заразу на зерно для кормов, или комары перелетят с зараженного кабана. Поэтому принципиально важно изолировать животных. Ветеринарные инспекторы раздают владельцам скота памятки с просьбой следить за рационом животных и соблюдать гигиену – очищать обувь от грязи, не впускать посторонних. Также хозяев просят постелить специальный коврик на входе в свинарник – это самый эффективный метод защиты.

Повышенная температура и синие пятна на теле – основные симптомы заражения животного. Как правило, повисают уши. Вакцины нет. В случае если диагноз подтвердится, скот будет немедленно уничтожен.

Еще один путь распространения инфекции – точки продажи мяса. Для человека, еще раз подчеркнем, опасности нет, но так вирус может проникнуть на новую территорию. Крупные свинокомплексы соседнего региона чума обошла стороной – сработал санитарный заслон. А вот частники – под вопросом. Россельхознадзор проверяет мясные торговые точки на трассах региона.





