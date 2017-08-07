Случаев заражения человека вирусом африканской чумы свиней наука не знает. Для животных болезнь смертельно опасна. Нет вакцины, нет лекарства. Те, что выживут, остаются на всю жизнь носителями заразы, поэтому в очагах инфекции и вокруг них уничтожается всё поголовье свиней – и здоровое в том числе.В Новосибирскую область, подчеркнем, вирус до сих пор не проник, но это дело случая. Между регионами идет тропа миграции диких кабанов, которые сами болеют, а еще птицы, мыши, которые могут перенести заразу на лапках, – для них стены не поставишь. Россельхознадзор и ветеринарная служба проводят сейчас тотальную инспекцию во всех районах области.
Для заражения достаточно частицы инфекции – во двор они могут попасть на колёсах машин, в сарай – на подошвах обуви, а может, мыши перенесут заразу на зерно для кормов, или комары перелетят с зараженного кабана. Поэтому принципиально важно изолировать животных. Ветеринарные инспекторы раздают владельцам скота памятки с просьбой следить за рационом животных и соблюдать гигиену – очищать обувь от грязи, не впускать посторонних. Также хозяев просят постелить специальный коврик на входе в свинарник – это самый эффективный метод защиты.
Повышенная температура и синие пятна на теле – основные симптомы заражения животного. Как правило, повисают уши. Вакцины нет. В случае если диагноз подтвердится, скот будет немедленно уничтожен.
Еще один путь распространения инфекции – точки продажи мяса. Для
человека, еще раз подчеркнем, опасности нет, но так вирус может
проникнуть на новую территорию. Крупные свинокомплексы соседнего региона
чума обошла стороной – сработал санитарный заслон. А вот частники – под
вопросом. Россельхознадзор проверяет мясные торговые точки на трассах
региона.