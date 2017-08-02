Вниманию владельцев животных! Опасное заболевание!

На территории Омской области зарегистрирована особо опасная вирусная болезнь - африканская чума свиней. К вирусу африканской чумы свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов и пород. Переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, насекомые.

Симптомы заболевания африканской чумы свиней: повышение температуры тела животного до 40,5 - 42,0 С0, сильно выраженное угнетение и одышка. Из ноздрей и глаз слизисто-гнойное истечение с примесью крови. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, усилена жажда. На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, не бледнеющие при надавливании. Супоросные больные матки абортируют. Смертность может достигать от 50 до 100%.

Вакцина против африканской чумы свиней не разработана, лечение запрещено. В случае возникновения болезни, все свинопоголовье в очаге инфекции уничтожают. Трупы свиней, остатки корма, предметы ухода сжигают. В радиусе 20 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают.





Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется свинопоголовье, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь:

- предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи);

- не допускать свободного выгула свиней на территории населенных пунктов;

- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых, постоянно вести борьбу с грызунами;

- не завозить свиней из других регионов без согласования со специалистами государственной ветеринарной службы;

- не использовать не обезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы в рационах свиней;

- немедленно сообщать обо всех случаях заболевания и падежа свиней в государственные ветеринарные учреждения.

- проведение предубойного осмотра и послеубойного ВСЗ продуктов убоя домашних и диких свиней.

ГБУ НСО «Управление ветеринарии Татарского района НСО»

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