В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск поступило заявление от пассажирки поезда «Кулунда-Новосибирск». По словам 35-летней жительницы Алтайского края, они вместе с сестрой следовали на отдых в Адлер, в Новосибирске должны были осуществить пересадку на другой поезд. В пути следования женщина обнаружила пропажу своего рюкзака, в котором находились их паспорта, билеты на поезд до Адлера, мобильные телефоны и денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. Поездка на отдых сорвалась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения уголовного розыска ЛО МВД России на станции Барабинск установили предполагаемого похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья, следовавший с потерпевшими в одном полукупе и покинувший поезд на станции Татарская. Оперативники установили, что подозреваемый 30 июня текущего года освободился из колонии-поселения, где отбывал 6-месячный срок за совершение кражи дорогостоящих ювелирных изделий у пассажирки поезда «Северобайкальск-Москва».

Ориентировки подозреваемого были разосланы во все подразделения полиции. В результате сотрудники патрульно-постовой службы Омского ЛУ МВД России задержали на перроне станции Омск подходящего по приметам мужчину. После чего задержанного доставили в ЛО МВД России на станции Барабинск, где он дал признательные показания.

Выяснилось, что украденные документы злоумышленник выбросил на одной из улиц Омска в мусорный бак. В указанном месте стражи порядка нашли лишь паспорта, принадлежащие потерпевшим. Деньги подозреваемый потратил на новую одежду, алкоголь и еду.

В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».