28 июля в Татарском районе из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение о доставленной 66-летней пенсионерке с множественными колото-резанными травмами. Прибывшим оперативникам потерпевшая пояснила, что ранения ей нанес неизвестный. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 55-летний знакомый женщины. Как выяснили полицейские, в ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый, взяв нож, нанес потерпевшей несколько ранений. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.