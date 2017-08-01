Татарский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего Руслана Мисикова http://okolica.net/news/rayon/2315.html. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (незаконной перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В суде установлено, что Мисиков, действуя в составе группы лиц, в соответствии с разработанным планом загрузил в г. Пенза в грузовой автомобиль немаркированную алкогольную продукцию в особо крупном размере. Всего груз его составил: 7 817 бутылок с этикетками водка «Царская охота платиновая»; 17 253 бутылок с этикетками водка «Царская охота Люкс»; 4 361 бутылок с этикетками водка «Funskaya silver»; 9 998 бутылок с этикетками водка «Белая Береза» на общую сумму почти 1,6 млн рублей. Он стал перевозить водку для последующей реализации в г. Иркутске. Однако 16 июля 2016 года на автодороге «Иртыш» в Татарском районе был задержан сотрудниками полиции, и алкогольная продукция изъята http://okolica.net/news/rayon/1746.html. Суд приговорил Мисикова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком в 2 года) и принял решение об уничтожении 39 429 бутылок с поддельной водкой.