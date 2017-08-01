В Татарске осуждена женщина, похитившая средства материнского капитала на сумму свыше 3 млн. руб. Татарский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летней Анны Федорцовой (Маркович). Она признана виновной в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В суде установлено, что Федорцова, не являясь работником кредитных потребительских кооперативов «Капитал» и «Содействие», по устной договоренности с ними оказывала помощь гражданам в получении займа денежных средств для приобретения или строительства жилья с последующей его оплатой средствами материнского (семейного) капитала.

С мая по ноябрь 2016 года Федорцова сообщила потерпевшим ложные сведения об условиях получения займа, убедив 6 потерпевших перевести полученные ими средства материнского (семейного) капитала на указанный ею счет, а 3 потерпевших - выдать на ее имя доверенности, согласно которым осужденная снимала с их банковских счетов деньги.

Всего за этот период Федорцова присвоила свыше 3 млн рублей, обманув 9 женщин. Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Суд приговорил Федорцову к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенка осужденной 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.