29 июля в 4.30 в Татарском районе водитель 1997 года рождения на автомобиле ВАЗ ехал по дороге Усть-Тарка - Татарск и на 16 км совершил опрокидывание в кювет. Пострадал сам (травмы различной степени тяжести).

27 июля в 7.30 в Чановском районе водитель 1993 года рождения на автомобиле Тойота Корона Премио двигался по автодороге Чаны-Маметкино-Атречинское и на 7 км произвел съезд кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил ушиб, пассажир 1994 года рождения - перелом.